Назарбаев: США вместо аплодисментов критикуют Россию за мир между Баку и Ереваном

США неадекватно оценили тот факт, что именно Россия помогла установить мир между Азербайджаном и Арменией. Такое мнение выразил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в фильм "Казах. История золотого человека".

"Мир [между Баку и Ереваном] помогла установить Россия. Вместо того, чтобы аплодировать России, [США] начинают критиковать", - цитирует Елбасы ТАСС.

Назарбаев констатировал, что мнение о том, что Россия якобы плохая, у многих превратилось в навязчивую идею, и выразил сожаление в связи с этим.