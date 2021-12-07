Экс-мэр Железноводска Моисеев стал и.о. Кисловодска

Бывший мэр Железноводска Евгений Моисеев был назначен на должность заместителя главы администрации Кисловодска, а также исполняющим обязанности главы города.

На внеочередном заседании депутаты гордумы единогласно проголосовали за его кандидатуру.

"Постараюсь не подвести. Здесь очень хорошая команда профессионалов. Специфика работы мне близка и понятна, я в этой среде работал пять лет", - сказал он, отметив, что в его планах привлечь в город дополнительно финансирование.

В свою очередь бывший глава Кисловодска Александр Курбатов сложил полномочия. "За вклад в развитие муниципалитета на посту мэра его кандидатуру представят к званию почетного гражданина города", - пишет "Ставропольская правда"

Уточняется, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Кисловодска назначен на 29 декабря.