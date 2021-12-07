Драка произошла в кабинете вице-спикера армянского парламента

Депутаты от правящей партии "Гражданский договор" и помощники парламентариев от националистического блока "Армения" подрались прямо в кабинете вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна. Об этом сообщила помощница заместителя председателя НС от оппозиции Ишхана Сагателяна Сюне Геворкян.

"Я шла в кабинет и услышала шум и крики. Они вызвали наших ребят к себе в комнату и избили. Я узнала Грачья Акопяна, Ваагна Алексаняна. Сисак Габирелян тоже тем стоял. Наших ребят били", - цитирует ее Sputnik Армения.

Акопян и Алексанян уже опровергли свое участие в драке, а также заявили, что не знают никаких деталей ЧП.

Наконец к месту событий подошел и спикер Ален Симонян, который тоже не был осведомлен о происходящем и пришел в кабинет Рубиняна, чтобы узнать, что именно случилось.