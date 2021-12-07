Власти КБР приняли решение закрыть два ковидных госпиталя

В Кабардино-Балкарии (КБР) завершают работу два коронавирусных госпиталя в ЦРБ Терского и Чегемского районов – такое решение было принято властями в связи с улучшением эпидемической ситуации в регионе, - сообщили сегодня в пресс-службе главы и правительства республики.

"За последние четыре недели в КБР наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По информации главного санитарного врача КБР Жирослана Пагова, в сравнении с прошлой неделей заболеваемость снизилась на 7%, а по сравнению с данными месячной давности показатель составляет 22%", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас в госпиталях особо опасных инфекций в КБР получает медицинскую помощь 991 пациент с коронавирусной инфекцией, тогда как еще месяц назад таковых насчитывалось около 1,5 тыс. человек.

ЦРБ Терского и Чегемского районов в ближайшее время вернутся к штатному режиму работы. Также прекращен прием взрослых больных с коронавирусной инфекцией в госпиталь на базе Центра СПИД, - добавили в пресс-службе.

Как полагают специалисты, стабилизация ситуации главным образом связана с увеличением числа людей, получивших иммунитет против коронавируса, в регионе он составляет около 60% и сформирован за счет вакцинированных и переболевших.