Установлена личность стрелка из МФЦ в Москве

В МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы стрелял 45-летний житель столицы, бывший военнослужащий Сергей Глазов.

По предварительным данным, мужчина начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску.

"По предварительной информации, мужчина стрелял из боевого оружия, которое не было зарегистрировано на его имя", - рассказал ТАСС источник.

В результате стрельбы погибли два человека, ранены трое, в том числе 10-летняя девочка. "Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.