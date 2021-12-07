Ревакцинация от коронавируса в Грузии будет проводиться каждые три месяца

Минздрав Грузии сократил сроки бустерной прививки от коронавируса.

Ранее ревакцинацию полагалось проходить через полгода после вакцинации, теперь срок сократился до 3-5 месяцев.

Бустер после прививки вакциной Pfizer необходимо получить через пять месяцев, после вакцин Sinovac и Sinopharm - через три месяца. В качестве бустера может выступать любая вакцина.

Те, кто привился препаратом AstraZeneca, может пройти ревакцинацию вакциной Pfizer через шесть месяцев.

Подростки 12-15 лет, проходящие вакцинацию от коронавируса, будут получать вторую дозу препарата через 3-12 недель после первой.

Минздрав страны решил сократить срок между прививками в связи с угрозой распространения нового омикрон-штамма коронавируса.