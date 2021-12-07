Российское антикоронавирусное лекарство ремдесивир получили все регионы

Минздрав России поставил российский препарат для борьбы с COVID ремдесивир во все регионы страны, - сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы обеспечиваем запас лекарственных средств и кислорода. По поручению правительства централизованно закуплен препарат ремдесивир, он поставлен во все субъекты, идет мониторинг его использования", - рассказал министр, передает РИА Новости.

Доступность лекарства обеспечена по всей территории Российской Федерации, - добавил Мурашко.