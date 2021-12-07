Сотни тысяч "долларов" сожгли в Алматы (ВИДЕО)

Сотрудники алматинского территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу в присутствии спецкомиссии сожгли крупную сумму поддельных долларовых купюр. Соответствующее видео распространила пресс-служба ведомства.

Фальшивки были изъяты в сентябре 2020 года в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

"Сотрудниками проведена контрольная закупка, в ходе которой задержан житель города при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму $293 тыс", - цитирует сообщение агентства Sputnik Казахстан.

По итогам обысков из незаконного оборота удалось изъять свыше $975 тыс поддельными купюрами.