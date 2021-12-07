Новый Superjet 100 авиакомпании "Россия" назвали в честь Ессентуков

Один из авиалайнеров Superjet 100 авиакомпании "Россия" (группа "Аэрофлот") получил собственное имя – он назван в честь ставропольского города-курорта Ессентуки. Первый свой рейс самолет совершил сегодня, - сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Superjet 100, носящий имя Ессентуков, совершил свой первый рейс из международного аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Название и герб города размещены на носовой части фюзеляжа воздушного судна", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Договоренность о присвоении лайнеру имени города была достигнута нынешним летом губернатором края Владимиром Владимировым и генеральным директором авиакомпании "Россия" Сергеем Александровским.

"Названия и геральдические символы российских городов и мест туристического притяжения наносят на фюзеляжи воздушных судов "России", что привлекает внимание пассажиров в аэропортах маршрутной сети авиакомпании", - пояснил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Новый лайнер имеет двухклассную компоновку и рассчитан на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 - в экономическом, - говорится в сообщении.