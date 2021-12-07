Раздражение у россиян вызывает постоянный рост цен

Опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что наибольшее раздражение у россиян вызывает рост цен.

Повышение цен на продукты питания раздражают 50% граждан, еще 17% респондентов назвали главным раздражителем рост цен на бензин, постоянное удорожание услуг ЖКХ раздражает 11% россиян.

Также россиян раздражает подорожание проезда - 5%, рост цен на лекарства - 4%, удорожание товаров для дома - 3%, рост цен на квадратный метр жилья - 2%, подорожание стройматериалов, одежды и обуви.

Раздражены повышением цен вообще на все 25% граждан.

Спокойно к росту цен относятся 4% опрошенных.

Перед Новым годом россиян ждет очередной рост цен, производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров на 3-7%. К праздникам станут дороже продукты, необходимые для новогоднего стола, алкоголь, елки и елочные игрушки, а также подарки - парфюмерия, косметика, ювелирные изделия.