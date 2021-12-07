Рекорд зимней жары побит в Симферополе

Новый температурный рекорд был установлен сегодня в Симферополе, об этом рассказала руководитель Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

"21,4 градуса сегодня температура воздуха в Симферополе. Побит рекорд", - цитирует ее "Интерфакс".

По словам Любецкой, прежний рекорд плюсовой температуры в крымской столице за все время наблюдений с 1916 года был установлен 7 декабря 2008 года - тогда воздух прогрелся до 19,4 градуса. Самым морозным этот день оказался в 1941 году - минус 16,8 градусов.