Перед властями Краснодара остро встал вопрос утилизации автопокрышек

С наступлением холодов краснодарские власти столкнулись с новой проблемой - незаконной утилизацией автомобильных покрышек, - сообщает пресс-служба городской администрации.

"Только мерами административного реагирования эта проблема не решится. Шины накапливаются на прилегающих к мастерским территориях, резину выбрасывают на контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов. К концу недели мне нужен действующий механизм утилизации незаконных свалок резины, включая логистику, сбор и переработку отработанных покрышек", - потребовал глава города Андрей Алексеенко, передает "АиФ-Юг".

Обследовав 124 городские шиномонтажные мастерские, у некоторых из них чиновники обнаружили целые залежи покрышек, а в отношении 17 владельцев составили административные протоколы.