Подписана программа развития сотрудничества между правительствами Азербайджана и Астраханской области

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали программу действий по развитию сотрудничества между правительством АР и правительством российского региона на 2022 год. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Twitter сам Микаил Джаббаров.

По его словам, с Бабушкиным они также обсудили перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Астраханской областью.

Напомним, ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Игоря Бабушкина, который находится с визитом в Баку.