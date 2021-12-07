Дагестанские медики добились коллективного иммунитета в трех районах

Трем районам Дагестана удалось достичь коллективного иммунитета против коронавируса благодаря массовой вакцинации, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"При этом целевых показателей достигнуть возможно по всей республике – об этом свидетельствует тот факт, что три муниципалитета задачу выполнили, выйдя в так называемую "зеленую зону": Хивский (88,7%), Докузпаринский (82,1%) и Гумбетовский (81,2%) районы", – отметил сегодня на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 глава Дагестана Сергей Меликов, передает "АиФ-Дагестан".

Несмотря на существенные подвижки в работе по вакцинации, преодолеть значительное отставание республики пока не удалось: пока в регионе вакцинировано более 685 тыс человек, - добавил Меликов.