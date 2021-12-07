Пятница в Москве станет самым холодным днем

Похолодание в Москве начнется в ночь на среду, его апогей придется на пятницу, предупреждают синоптики.

К вечеру среды в столице похолодает до минус 7-9 градусов, сообщается на портале центра погоды "Фобос".

"Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада, вдоль восточных границ Подмосковья, и поспособствует усилению морозов. В ночь на четверг в Москве уже около минус 10, а апогей похолодания придется на пятницу, когда в столице температура понизится до минус 15-17, а по области местами и до минус 20", - рассказали синоптики.

В субботу минимальная температура воздуха будет примерно такой же, как в пятницу, а в воскресенье морозы начнут отступать - днем ожидается минус 2-4.