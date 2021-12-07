Молодой отец-рецидивист украл коляску и самокат во Владикавказе

Во Владикавказе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

"Установлено, что обвиняемый, увидев в одном из скверов в центре города оставленные ненадолго чужие детские транспортные средства, посадил в коляску своего ребенка, прихватил еще и самокат и скрылся", - пояснили в полиции.

Стражи порядка в максимально сжатые сроки задержали подозреваемого, украденные им коляска и самокат были возвращены законным владельцам. Уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража" передано в суд, где оно будет рассмотрено по существу.