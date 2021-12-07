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Ученые назвали главный БАД для людей старше 50 лет

Ученые назвали главный БАД для людей старше 50 лет

Самой эффективной биодобавкой для людей старше 50 лет является рыбий жир или омега-3, пишет газета Daily Express.

"Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают многими свойствами, которые делают их полезными для сердца. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление", - отметили исследователи из Университета Нортумбрии (Великобритания).

Кроме того, жирные кислоты омега-3 способствуют улучшению притока крови к мозгу во время умственной деятельности. Благотворное действие рыбий жир оказывает на мозг как молодых, так и пожилых людей. Однако в более позднем возрасте это становится особенно важно, так как хороший приток крови к мозгу может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.

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