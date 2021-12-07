Ученые назвали главный БАД для людей старше 50 лет

Самой эффективной биодобавкой для людей старше 50 лет является рыбий жир или омега-3, пишет газета Daily Express.

"Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают многими свойствами, которые делают их полезными для сердца. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление", - отметили исследователи из Университета Нортумбрии (Великобритания).

Кроме того, жирные кислоты омега-3 способствуют улучшению притока крови к мозгу во время умственной деятельности. Благотворное действие рыбий жир оказывает на мозг как молодых, так и пожилых людей. Однако в более позднем возрасте это становится особенно важно, так как хороший приток крови к мозгу может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.