В иракский Эрбиль из Минска вылетел еще один самолет с мигрантами

Из Национального аэропорта Минска поднялся в воздух самолет Boeing 747-400 авиакомпании Iraqi Airways, на борту которого находятся более 400 мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС, - сообщили сегодня в телеграм-канале аэропорта.

На вывозной авиарейс Минск-Эрбиль было зарегистрировано 417 пассажиров (415 взрослых и два ребенка до двух лет), - добавили в воздушной гавани столицы Беларуси, передает "Интерфакс".

Напомним, в нынешнем году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Европе такую незаконную миграцию с территории Беларуси уже назвали "гибридной агрессией" "белорусского режима".