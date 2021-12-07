В ВОЗ скептически отнеслись к обязательной вакцинации от коронавируса

Обязательная вакцинация от коронавируса может применяться только в крайнем случае, рассказал на брифинге глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, эта мера может быть использована лишь тогда, когда исчерпаны все остальные варианты повышения охвата вакцинации: несмотря на высокую эффективность, при ее введении обязательно надо учитывать контекст.

"Необходимо оценивать тот эффект, который обязательное вакцинирование может иметь на общественное доверие и уверенность в обществе, а также общий уровень вакцинации. Для одного сообщества оно может быть эффективным, тогда как для другого нет", - цитирует Клюге РИА Новости.

По словам главы европейского отделения ВОЗ, нельзя допускать возникновения напряжения из-за дискриминации непривитых. Также надо учитывать, как на психологическое состояние влияют ограничения на перемещения или новые локдауны.