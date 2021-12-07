Вина "Фанагория" начали продавать во Франции

Во Францию доставлена первая партия продукции винодельческого предприятия "Фанагория", кубанские вина будут продавать в сети магазинов Auchan.

"Из "Фанагории" в адрес французской сети Auchan отгружена первая в истории партия вин. Всего во французский Гренобль отправились две фуры, или 24,192 тысячи бутылок восьми наименований вин из серий "Крю Лермонт" и "100 оттенков", - сообщает компания.

В кубанской компании подчеркнули важность факта экспорта российского вина во Францию.

"Я считаю знаковым сам факт отгрузки российских вин во Францию, страну, которая чаще всего - и небезосновательно - ассоциируется с качественным виноделием. При этом французские партнеры выбрали несколько наименований вин из сортов винограда, исторически происходящих из их страны и отлично известных французским знатокам вина", - рассказал гендиректор "Фанагории" Петр Романишин.

Винодельческая компания "Фанагория" расположена на Таманском полуострове в Краснодарском крае, в год она производит свыше 2 млн декалитров продукции.