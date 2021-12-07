Западные СМИ требуют от Байдена невыполнимого

7 декабря в 18:00 по московскому времени в режиме видеоконференции начнется встреча президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина. Лидеры двух великих держав планируют обсудить широкий спектр вопросов: женевские договоренности, ситуацию на Украине и предложение Путина о нерасширении НАТО.

В последние месяцы американская разведка периодически предупреждает ЕС о концентрации российских войск близ границ Украины и якобы готовящемся вторжении ВС РФ в эту страну. Москва отвергает подобные претензии и говорит, в свою очередь, о намерении самого Киева предпринять нападение на Донбасс при поддержке стран Запада.

Предложение российского президента по нерасширению НАТО генсеком альянса Йенсом Столтенберга было воспринято как стремление обозначить сферы влияния Москвы, и они, по мнению главы Североатлантического альянса, недопустимы.

Что касается Женевских соглашений, то речь идет о заявлении, подписанном 17 апреля 2014 года в Женеве между представителями внешнеполитических ведомств России, США, ЕС и Украины. Согласно им все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены, объявляется амнистия участникам протестов, запускается национальный диалог в Украине и ведется мониторинг со стороны ОБСЕ.

Западные СМИ в преддверии переговоров президентов всеми силами стараются разжечь градус конфликта и требуют от Джозефа Байдена вести себя максимально жестко с Владимиром Путиным.

Британская газета The Times считает, что встреча для Путина – это попытка поднять свой рейтинг в глазах мирового сообщества: "Он выдвигает весьма спорные требования о том, как понизить градус напряженности в возникшем кризисе. Он создает проблему, а потом предлагает ее решить — за определенную цену. Одним из результатов его усилий является завтрашняя видео-встреча с президентом Байденом, обеспечивающая российскому лидеру международный престиж, которого он так жаждет".

Автор статьи полагает, что Москва якобы ставит себе целью убрать военное присутствие США и НАТО со своих границ и "расчленить Украину". При этом Россия обвиняется в стремлении "покончить с системой безопасности в Европе, которая сложилась после 1991 года": "Она больше не желает быть связанной обязательствами и нормами из прошлого. Добро пожаловать в новый мир, где прав тот, кто сильнее". Затем в своих фантазиях The Times идет еще дальше, предполагая, что вслед на нерасширением НАТО Россия попытается добиться вывода войск НАТО из Польши и Прибалтики, а потом расширить присутствие на Черном море и странах бывшей Югославии.

В связи с этим The Times призывает Байдена "не играть в покер с Путиным", сказать Кремлю, что НАТО не представляет угрозу России, так как ВС РФ на данном театре потенциальных боевых действий мощнее натовских: "Мы должны сказать Путину, что его жалобы — вздор. Но мы вместо этого ведем между собой переговоры о том, как его задобрить и умиротворить".

Американская газета The New York Times засомневалась в решимости Байдена остановить Путина на Украине. Напоминая заявления о проявлении "озабоченности" Госдепом в связи с концентрацией то ли 90 тыс, то ли 170 тыс российских военных на западных границах РФ, NYT пишет, что "администрация Байдена была весьма расплывчата в отношении того, когда и как она может прийти на защиту Украины". Автор статьи полагает, что концентрация на борьбе с Китаем способна вынудить Байдена задобрить Путина, чем последний может воспользоваться в ущерб американским интересам.

"Однако, несмотря на свой личный вклад в судьбу Украины, неясно, насколько Байден может быть готов рисковать от имени страны в то время, когда он зациклен на конкуренции с Китаем", - говорится в материале. Администрация в Белом доме полагает, что переговоры – удобный способ отговорить Путина от "нападения" на Украину, но такое поведение может быть воспринято Москвой как проявление слабости Запада. "Я думаю, со стороны Путина есть расчет на отсутствие решимости на Западе", - говорит Андреа Кендолл-Тейлор, эксперт по России Центра новой американской безопасности. Политологи на страницах NYT утверждают, что Путин якобы концентрирует силы близ Украины, чтобы оценить готовность НАТО вступиться за Киев.

В другом материале нью-йоркской газеты центральной темой беседы Путина и Байдена тоже называется Украина. И здесь автор ожидает от главы Белого дома недвусмысленного сигнала, направленного на предостережение Путина от силовых действий на Украине.

"Ожидается, что президент Байден будет способствовать дипломатической деэскалации конфликта на Украине, когда он во вторник поговорит с Владимиром Путиным на видеовстрече. Господин Байден предупредит господина Путина, что если он прикажет российским войскам, находящимся на границе, вторгнуться в Украину, западные союзники могут предпринять шаги, чтобы отрезать Россию от международной финансовой системы и потребовать прямых санкций против ближайших соратников господина Путина, должностных лиц его администрации", - говорится в публикации под названием "Ожидается, что Байден предупредит и предложит альтернативы в разговоре с Путиным".

NYT надеется, что американский лидер сможет убедить российского коллегу в непоколебимой поддержке Украины.

"Господин Байден должен убедить господина Путина в том, что приверженность администрации Украине, которую она назвала "непоколебимой", достаточно глубока, чтобы причинить огромную экономическую боль России - даже если, как оба знают, американские силы не пойдут прямо на территорию Украины. помогать. Обсуждаются такие крайние меры, как прекращение доступа России к международной системе финансовых расчетов SWIFT и ряд ограничений для ее банков, подобных тем, которые были отточены при введении санкций против Ирана".

Катарское информагентство Al Jazeera составило список из 10 спорных тем между РФ и США в преддверии саммита:

1. Россия требует нерасширения НАТО, Запад считает вступление в Альянс суверенным правом Украины.

2. США обвиняют президента Беларуси Александра Лукашенко в отправке мигрантов в Европу с целью провоцирования там кризиса, Россия заступается за Беларусь, посылая стратегические бомбардировщики для охраны белорусского неба.

3. США требуют от России увеличить поставки газа для снижения цен в Европе, но сопротивляются "Северному потоку-2", который маргинализирует Украину.

4. Сокращение диппредставительств РФ и США.

5. США обвиняют РФ в кибератаках, РФ отрицает. Две стороны хотят добиться кибербезопасности.

6. Контроль над стратегическими вооружениями.

7. Освобождение американских моряков Тревора Рида и Пола Уилана, а также Алексея Навального.

8. Судьба сирийского президента Башара Асада.

9. Иранская ядерная сделка.

10. Урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Чем на самом деле закончится встреча Путина и Байдена, узнаем совсем скоро. Что точно ясно, она будет одной из наиболее важных в уходящем году, причем не только для России и США, но и для всего мира.