Армянские националисты отчаялись и отказались от кандидатуры Казиняна

Оппозиционная националистическая фракция "Армения" парламента РА на 15-й раз решила не предлагать кандидатуру депутата Артура Казиняна на пост заместителя главы постоянной комиссии по обороне и безопасности. Об этом сообщил сегодня на заседании ее председатель Андраник Кочарян.

Напомним, за последние месяцы комиссия 14 раз отказывалась поддержать кандидатуру Казиняна - против него голосовали члены правящей фракции "Гражданский договор".

Кочарян уточнил, что, согласно регламенту Нацсобрания, комиссия соберется на внеочередное заседание, на котором будет вынесено правовое решение по этому вопросу, передает Sputnik Армения.