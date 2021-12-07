В России стартовала третья фаза испытаний антикоронавирусного препарата

В России началась третья фаза клинических исследований лекарственного препарата от COVID-19, которые проводит фармацевтическая компания "Промомед", - следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

"Начато… открытое двухэтапное многоцентровое исследование по оценке основных фармакокинетических параметров, безопасности, а также эффективности в отношении COVID-19 лекарственного препарата JCBC00101, капсулы (ООО "Промомед рус", Россия) у взрослой популяции", - говорится в протоколе, передает ТАСС.

Исследования начались 1 декабря 2021 года и завершатся 29 декабря 2023 года, в них примут участие 290 пациентов, а проводить их будут в 16 медицинских организациях в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Кирове, Рязани, Ярославле, Саранске, Смоленске, Перми, Воронеже и Иваново.

Компания раскроет подробности клинических исследований после получения соответствующих данных, - сообщили в пресс-службе ГК "Промомед".