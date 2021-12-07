Летнее тепло придет на запад Грузии

В ближайшие дни в отбельных районах Грузии потеплеет до плюс 24 градусов, сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды.

Теплее всего будет в Западной Грузии - плюс 19-24, на востоке страны ожидается около плюс 12-17 градусов. Теплая сухая погода простоит до четверга, когда в высокогорных районах выпадет снег. В четверг температура воздуха в Грузии снова понизится - до 11-16 градусов тепла на западе и до 10-15 градусов на востоке.

На пятницу синоптики обещают небольшое потепление.