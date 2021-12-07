Главная » Видео

«ОКНА». СПЕЦВЫПУСК. «Саммит демократий» от Байдена

«Окна» - авторский проект российского информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа», ведущий программы - эксперт клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов.

В этой части спецвыпуска с Яковом Кедми - израильским общественным деятелем, экс-руководителем спецслужбы «Натив» - обсуждается предстоящий «саммит демократий», инициированный президентом США Джо Байденом. Для чего проводится этот саммит и к чему он может привести - в сегодняшнем выпуске «Окон».

835 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!