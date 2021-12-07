Идеальный Новый год для россиян связан с семьей

Для большинства россиян идеальная встреча Нового года должна проходить в кругу семьи, следует из опроса сервиса Работа.ру специально для РИА Новости.

"Идеальный Новый год всегда проходит в кругу семьи по мнению 71% жителей России. 17% респондентов отметили, что предпочитают вечеринки с друзьями, а 13% участников исследования мечтают встретить Новый год в путешествии", - говорится в исследовании.

Некоторые россияне (6%) предпочитают работать в праздничную ночь, 4% опрошенных сообщили, что любят отмечать праздник в центре города. Еще 8% респондентов предпочитают не отмечать Новый год.

В новогодние праздники россияне планируют встречаться с друзьями и родными - 53%, хотят найти подработку - 25%, будут читать книги и смотреть фильмы дома с семьей - 24%. В планах у 14% респондентов длительные прогулки по городу, 11% россиян хотят заняться зимними видами спорта, 10% - изучением новой профессии, 5% - будут проходить курсы повышения квалификации.

Исследование составлено о итогам собеседования более 5 тысяч человек в декабре 2021 года.