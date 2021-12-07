Кубанских экскурсоводов допустят к работе только с аттестатами

К летнему туристическому сезону 2022 года все экскурсоводы и инструкторы Кубани будут обязаны пройти аттестацию, - сообщает пресс-служба администрации региона.

С 1 июля 2022 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники смогут оказывать услуги только при наличии соответствующего аттестата, что позволит обеспечить безопасность туристов при прохождении маршрутов повышенной сложности, - сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, передает "АиФ-Юг".

Проверять квалификацию экскурсоводов и гидов-переводчиков поручено региональной комиссии. Аттестат экскурсовода даст право на работу на пять лет в регионе, где был выдан, а аттестат для инструкторов-проводников будет действителен по всей России, - добавили в пресс-службе.