Полиция в Атырау спасла упавшую в реку беременную женщину
Жительница Уральска упала с моста в Атырау, из реки ее вытащили местные полицейские, сообщает Polisia.kz.
Во вторник около 09.20 с помощью камер видеонаблюдения женщину в воде заметил инспектор Центра оперативного управления полиции города Атырау. Он передал сообщение патрульным, которые оперативно прибыли на место.
Спасением 28-летней женщины занимались сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев.
Пострадавшая, которая оказалась беременной, госпитализирована.