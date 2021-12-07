Полиция в Атырау спасла упавшую в реку беременную женщину

Жительница Уральска упала с моста в Атырау, из реки ее вытащили местные полицейские, сообщает Polisia.kz.

Во вторник около 09.20 с помощью камер видеонаблюдения женщину в воде заметил инспектор Центра оперативного управления полиции города Атырау. Он передал сообщение патрульным, которые оперативно прибыли на место.

Спасением 28-летней женщины занимались сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области Жандарбек Жанбырбаев и Айбат Джаубаев.

Пострадавшая, которая оказалась беременной, госпитализирована.