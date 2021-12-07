На курортах СКФО ощущается отсутствие санаторного хаба

Северному Кавказу необходимо создание санаторного хаба, чтобы за счет популярности санаториев Пятигорска и Кисловодска привлекать гостей и в другие регионы округа, - считает начальник управления международного сотрудничества Ростуризма Демьян Смилевец.

"В санаторный комплекс Кисловодска, Кавказских Минеральных Вод, Пятигорска можно приехать отдохнуть, полечиться и заодно посмотреть Северную Осетию, Ингушетию и другие регионы Северного Кавказа, то есть сделать такой санаторный хаб, который позволит посмотреть и соседние республики Кавказа", - рассказал он, передает ТАСС.

Вопрос создания такого хаба уже стоит на повестке дня – в конце прошлой недели проходило совещание по развитию туризма в СКФО, участники которого искали такие пути.

Ранее о том, что СКФО имеет серьезный, но пока не реализованный потенциал по развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин.