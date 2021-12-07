"Газпром" пустит "Роснефть" в европейские трубопроводы

Правительство прорабатывает вопрос о трубопроводных поставках газа "Роснефти" в Европу, подтвердил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, что президент Владимир Путин дал поручение правительству проработать вопрос о поставках газа" Роснефти" в Европу, Песков сообщил, что вопрос действительно прорабатывается, и речь идет о поставках в объеме до 10 млрд кубометров в год.

"Это служебное поручение", - отметил представитель Кремля, добавив, что ничего не может сказать о сроках, указанных в президентских поручениях.

По данным "Интерфакса", Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития ТЭК от 6 октября поручил к 1 марта 2022 года предоставить предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа "Роснефти" на европейский рынок. Над предложениями совместно работают российское правительство, НК "Роснефть" и "Газпром".

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.