Москалькова: тот, кто не вакцинируется, должен принять условия ограничений

Каждый сам решает, делать прививку от коронавируса или нет, однако в случае отказа человек должен принять некие ограничения, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью программе "Поздняков" для телеканала НТВ.

"Вакцинироваться или не вакцинироваться - это право человека. Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений", - уверена Москалькова.

По ее словам людей нельзя заставлять вакцинироваться, но их нужно убеждать это сделать. Следует "с уважением относиться к их внутреннему миру". "Но и они должны относиться с уважением к позиции тех людей, которые идут на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей, окружающих себя, оградить от возможности заражения этим страшным заболеванием", - добавила омбудсмен.

В Госдуме сейчас находятся законопроекты об использовании QR-кодов, важно учесть общественное мнение. "Большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями [коронавируса] и нанести вред другой части населения", - отметила она.