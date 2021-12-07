Песков призвал не ждать прорывов от разговора Путина и Байдена

От разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не стоит ждать каких-то прорывов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", - цитирует его ТАСС.

Однако, уточнил пресс-секретарь главы государства, комментируя реакцию Москвы на ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, само решение провести переговоры говорит о том, что лидеры России и США ставят целью обсудить проблемные вопросы, а не "завести дело в тупик".

Песков напомнил высказывание российского лидера о том, что Москва стремится наладить "хорошие, предсказуемые отношения" с Вашингтоном.

"[Путин] готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - добавил Песков, выразив уверенность, что так и произойдет.

Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности переговоров на фоне недружественных заявлений Америки, пресс-секретарь пояснил, что дипломатическое мировоззрение Путина основывается на том, что смысл разговаривать есть всегда.