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Донские рыбхозы наполнят рыбой Цимлянское водохранилище

Правительство Ростовской области
Правительство Ростовской области

В Цимлянское водохранилище возвращается рыба – только в ноябре рыбные хозяйства региона выпустили в него 693,5 тыс мальков сазана и свыше 59 тыс особей молоди белого амура, - сообщили в правительстве Ростовской области.

"За последние три года в естественные водоемы донского региона выпущено порядка 62 млн штук молоди рыб – таких, как лещ, сазан, толстолобик, белый амур, рыбец, осетровые", – рассказал первый замгубернатора Виктор Гончаров, передает "АиФ-Ростов"

Первый заместитель губернатора области добавил, что на Дону уделяется большое внимание сохранению водных биоресурсов - мальков здесь искусственно выращивают в специальных условиях, а потом выпускают в водоемы региона.

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