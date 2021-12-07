ЦИК Киргизии подвел итоги выборов в парламент

Шесть партий войдут в состав Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии по итогам прошедших 28 ноября выборов. Об этом говорится на сайте Центризбиркома республики по итогам обработки 100% протоколов.

Половина прошедших в парламент партий - провластные: это "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие") и "Ынтымак" ("Гармония").

Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели оппозиционная партия "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") и две центристские - "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс".