Аксенов: в водохранилищах Крыма достаточно воды

Воды в водохранилищах Крыма хватит для обеспечения бытовых нужд населения, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В рамках мер по предотвращению засухи будут простроены два накопительных водохранилища – в Симферополе и Алуште, в Ялте будет построена опреснительная установка. Плюс нам помогает погода – для бытовых нужд вода точно будет", - рассказал он.

В этом году крымские водохранилища к началу зимы накопили в три раза больше воды, чем в 2020 году.

Аксенов добавил, что по воде из-под Азовского моря нужно дождаться официального заключения. Найденная под морем вода пригодна для питья, ее объемы уточняются.