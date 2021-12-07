Гаприндашвили все же подаст иск против Netflix в суд Калифорнии

Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили все же подаст иск о возмещении компенсации за моральный ущерб в сумме $5 млн против Netflix, 24 января его рассмотрит суд штата Калифорния, - сообщила адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили.

Иск касается мини-сериала Netflix "Ход королевы", в котором, по мнению истца, содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили, в частности, в одном из эпизодов говорится, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.

Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.

"Я не буду вдаваться в предысторию судебного процесса. Netflix представил традиционный способ защиты и предпринял ожидаемые нами шаги. Netflix подал прошение о прекращении судебного процесса. Таких правовых возможностей много в законодательстве Калифорнии", – заявила адвокат шахматистки, передает Sputnik Грузия.

Главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую, - добавила адвокат.

Интересы спортсменки в суде представит группа американских и грузинских юристов.

Напомним, Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год), ставшая первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году она стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".