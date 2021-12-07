Мошенника, расплатившегося купюрами "банка приколов", задержали в Кабардино-Балкарии

Мошенничество раскрыли правоохранители в Нальчике, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по КБР.

Накануне в полицию обратился 60-летний житель Баксана, который рассказал, что подвозил из Баксана в Нальчик попутчика.

"При расчете за поездку пассажир сообщил, что у него в наличии только иностранная валюта, и предложил таксисту 400 евро, попросив дать ему сдачу в сумме 21 тыс рублей", - отметили в полиции.

Затем у пассажира якобы возникли какие-то неотложные дела, и он предложил водителю совершить несколько поездок по городу. Оплатил он их аналогичным способом - дав 100 евро и потребовав сдачу на сумму 10 тыс рублей.

Позже таксист захотел проверить подлинность полученных купюр и обменять их на рубли. В этот момент и выяснилось, что пассажир расплатился банкнотами "банка приколов".

Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый 62-летний житель Карачаево-Черкесии.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).