Гонконг временно отказывается от продукции ставропольских птицеферм

Администрация Гонконга приняла решение приостановить импорт мяса птицы, продукции птицеводства и куриных яиц из Ставропольского края из-за риска птичьего гриппа.

Так власти Гонконга отреагировали на уведомление Всемирной организации по охране здоровья животных о распространении на территории края высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на данные Центра безопасности пищевой продукции Гонконга.

Во Всемирной организации по охране здоровья животных уже связались с российскими властями и будут внимательно следить за поступающей информацией о развитии ситуации, - говорится в сообщении.

