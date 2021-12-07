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Гонконг временно отказывается от продукции ставропольских птицеферм

Гонконг временно отказывается от продукции ставропольских птицеферм

Администрация Гонконга приняла решение приостановить импорт мяса птицы, продукции птицеводства и куриных яиц из Ставропольского края из-за риска птичьего гриппа.

Так власти Гонконга отреагировали на уведомление Всемирной организации по охране здоровья животных о распространении на территории края высокопатогенного вируса птичьего гриппа типа H5, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на данные Центра безопасности пищевой продукции Гонконга.

Во Всемирной организации по охране здоровья животных уже связались с российскими властями и будут внимательно следить за поступающей информацией о развитии ситуации, - говорится в сообщении.
 

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