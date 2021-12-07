Куда переедет ташкентский рынок "Куйлюк"?

На месте рынка "Куйлюк" решено построить новую автомобильную развязку, сам рынок могут перенести в Уртачирчикский район Ташкентской области на улицу Мехнатабад.

Новая локация находится примерно в 8 км от сегодняшней. На территории уже возведены постройки для оптового и розничного рынков сельхозпродукцией, торговые помещения уже сдаются в аренду.

"Куйлюк" превратится в Foodcity, общая площадь которого равна 84 футбольным полям. Эта территория станет крупнейшим продуктовым рынком Узбекистана, на ней разместятся 2,5 тыс магазинов и ларьков.

Рядом с Foodcity создан крупный транспортный узел. Автобусы на рынок будут ходить автобусы не только из Ташкента, но и из других регионов страны. Кроме того, на рынок можно будет приехать на своей машине, парковка будет вмещать 3 тыс автомобилей.