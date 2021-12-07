Путин подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие три года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, он размещен сегодня на официальном портале правовой информации.

Доходы бюджета РФ в следующем году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей.

Согласно документу, расходы в будущем году запланированы в размере 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.

Уточняется, что в следующие два года бюджет будет профицитным, в 2024 году - дефицитным.

На реализацию нацпроектов в будущем году выделено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

По заключению Счетной палаты, в следующем году расходы федерального бюджета относительно 2019 года, то есть периода до пандемии, становятся больше на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

Бюджет сформирован на основе прогноза роста российского ВВП в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем уходящего года на 3% - до 133,328 трлн рублей, увеличения общего объема инвестиций на 5,9% - до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в 4% по сравнению с ожидаемой в текущем году 5,8% (в базовом варианте прогноза от Минэкономразвития), пишет ТАСС.