СМИ: Власти ОАЭ отказались от пятничного выходного

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отказались от выходного дня в пятницу, став первой такой мусульманской страной, - говорится в решении правительства ОАЭ, распространенном эмиратским агентством новостей WAM.

"Выходные дни на неделе продлеваются на полдня: еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время 4,5 часа - с 7:30 до 12 дня", - отмечается в решении, передает РИА Новости.

При этом власти ОАЭ объявили, что пятничная проповедь и молитва в мечетях будут проходить в одно и то же время и будут начинаться с 13:15 по местному времени, тогда как обычно пятничная молитва начинается в 11:00 и к 13:00 уже заканчивается.

При этом работники госучреждений могут работать в пятницу в удаленном режиме.

Напомним, пятница для мусульман является священным днем. Этот день считается праздничным, в пятницу положено посещать особую молитву в мечетях и уделять время близким, поэтому во всех мусульманских странах пятница является выходным днем, а рабочая неделя начинается с воскресенья.