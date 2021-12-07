Жителей Подмосковья просят пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей региона по возможности не выезжать на дороги на личном транспорте в связи со снегопадом и пользоваться общественным транспортом.

"Синоптики говорят, что снег будет идти весь день. Наши дорожные службы работают в усиленном режиме. Но хочу попросить жителей быть аккуратнее на дорогах. Если обычно вы пользуетесь личной машиной, то сегодня рекомендую пересесть на общественный транспорт. Это не только безопаснее, но и поможет избежать пробок", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

Кроме того, губернатор поручил главам районов задействовать в случае необходимости дополнительную технику.

Сильный снег в Москве и Подмосковье может идти до утра среды, этот снегопад может стать рекордным - за сутки выпадет около 25% месячной нормы осадков.