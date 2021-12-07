Спикер армянского парламента будет судиться с оппозиционным депутатом

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян подаст в суд на депутата националистического блока "Армения" Арегназ Манукян, такое заявление он сделал в парламенте.

Ранее оппозиционерка обвинила Симоняна в наживе за счет бюджета через выигрывающую гостендеры на строительство дорог компанию "Евроасфальт", которую в июле прошлого года занял брат Карлен Симонян.

"Госпожа Манукян должна будет в суде доказать свои слова, в противном случае она заплатит деньги и опровергнет с трибуны парламента сделанные обо мне заявления", - цитирует спикера Sputnik Армения.

Политик подчеркнул, что слова женщины-депутата - ложь, и призвал парламентариев действовать в конструктивном ключе.