Фильм о Северном Кавказе "Разжимая кулаки" может получить "Оскар"

Российский фильм "Разжимая кулаки" режиссера Киры Коваленко вошел в длинный список претендентов на "Оскар" как "Лучший иностранный фильм".

В центре сюжета семья из небольшого шахтерского городка в Северной Осетии. Девушка отчаянно пытается вырваться из-под властного контроля отца.

Кира Коваленко родилась в Нальчике, выпускница курса Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.

В номинации "Лучший иностранный фильм" представлено около 90 кинокартин из разных стран мира. В длинный список также вошла картина "Купе номер шесть" российско-финского производства и "Желтая кошка" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова.

Шорт-лист номинантов огласят 21 декабря, в него войдут 15 иностранных фильмов.