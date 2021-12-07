Аксенов: Крым могут ждать новые кадровые перестановки

Кадровые перестановки в органах власти Крыма, начавшиеся осенью, могут продолжиться до конца года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Возможны отставки до конца года. Все будет по справедливости и в публичном поле", - пообещал Аксенов, передает "Интерфакс".

На данный момент глава Крыма ждет результатов работы за год, больше всего - по строительным объектам, работе общественного транспорта и уборке, к тому же в правительстве Крыма остаются вакантными два поста министров и два - вице-премьеров. Уже известно, что Минкультуры возглавит первый заместитель главы ведомства Татьяна Манежина, а по Минсельхозу решение пока не принято.

Напомним, кадровые перестановки в правительственных структурах Крыма начались в конце сентября: Михаил Храмов оставил пост министра строительства и архитектуры. Евгений Кабанов ушел с должности вице-премьера, курирующего стройки, Евгений Исаков уволился с поста главы Минтранса, Александр Остапенко - с поста главы Минздрава. Арину (Веру) Новосельскую уволили с формулировкой "утрата доверия" из-за обвинения в получении взятки, освободились должности глав администраций Феодосии, Судака, Джанкоя и Симферопольского района, а в начале декабря с поста вице-премьера - министра сельского хозяйства ушел Андрей Рюмшин.