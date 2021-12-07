Еще 31 096 россиян заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 31,1 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 31 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 231 (7,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 2 573, в Петербурге - 2 381, в Московской области - 2 208. В Краснодарском крае новых случаев 549, в Ставропольском крае - 447, в Крыму - 361, в Дагестане - 152, в Адыгее - 105, в Кабардино-Балкарии - 103, в Северной Осетии - 82, в Ингушетии - 82, в Чечне - 81, в Карачаево-Черкесии - 70.

Суточный прирост составил 0,32%, общее число инфицированных в России достигло 9 864 845 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 34 615 человек, за весь период - 8 565 091 человек.

Умерли за сутки 1 182 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 283 644 человека.