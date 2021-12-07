Авиапарк Air Astana пополнил седьмой лайнер Airbus A321LR

Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astana получила в операционный лизинг от Air Lease Corporation уже седьмой по счету авиалайнер Airbus A321LR - дальнемагистральную версию A321neo, оснащенную двигателями Pratt & Whitney PW1133G.

Самолет имеет увеличенный максимальный взлетный вес, оптимизированную конструкцию фюзеляжа и двухклассную компоновку салона: 16 кресел в бизнес-классе и 150 в экономическом классе.

Флот группы компаний Air Astana насчитывает теперь 36 воздушных судов, включая 28 самолетов семейства Airbus А321 / А320neo, три самолета Boeing 767, пять самолетов Е190-Е2. В 2022 году ожидается доставка еще трех новых Airbus A321LR. Средний возраст самолетов группы компаний Ai Astana cоставляет 4,6 лет, передает "АиФ-Казахстан".

Лайнеры A321LR летают по всей маршрутной сети Air Astana, в том числе в Дубай, Франкфурт, Лондон, Стамбул, Мальдивы, Пхукет. Новый авиалайнер выйдет на линии в середине декабря.