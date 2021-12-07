Шампанское в Новый год хотят продавать по другому графику

В Новый год можно продлить часы продажи игристого вина в России, считает первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Он предлагает снять временные ограничения на продажу шампанского в Новый год и на Рождество. Предложение направлено главе Минпромторга Денису Мантурову, передает телеканал RT.

По мнению Петрова, действующее в России ограничение на продажу спиртного способствует снижению злоупотребления, однако в любом правиле должны быть исключения. Так, слабоалкогольные игристые вина и шампанское можно было бы продавать без ограничений с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества), считает он.

"Возможность законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00–23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества как раз может стать таким исключением", - добавил Владимир Петров.