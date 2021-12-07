Недостоверная реклама обошлась крымским строителям в 100 тысяч штрафа

Один из крымских апарт-комплексов был оштрафован Крымским управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России за недостоверную рекламу, - сообщили в пресс-службе управления.

"В системе "Яндекс.Директ" апарт-комплекс "Крымская резиденция" разместил контекстную рекламу и допустил использование словосочетаний: "Лучшая цена на квартиры", "Лучший-проект-у-моря" без указания конкретного критерия, по которому проводилось сравнение и на основании чего сделаны такие выводы. Антимонопольный орган оштрафовал общество на 100 тыс рублей за нарушение законодательства о рекламе", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

На сайте апарт-комплекса бизнес-класса сообщается, что проект предполагает строительство 10 корпусов в Алуште.