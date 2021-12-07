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Пассажиров "Аэрофлота" доставили в Ургенч автобусами

Пассажиров &quot;Аэрофлота&quot; доставили в Ургенч автобусами

Этим утром рейс "Аэрофлота" Москва-Ургенч был вынужден приземлиться в Нукусе, так как в Ургенче стоял сильный туман. Предполагалось, что позднее, когда рассеется туман, самолет доберется до пункта назначения, однако этого не случилось.

"Было принято решение доставить 131 пассажира рейса "Аэрофлота" из Нукуса в Ургенч на автобусах", - рассказали в аэропорту Нукуса.

Также на автобусах в авиагавань прибыли пассажиры, ожидающие в Ургенче обратный рейс в Москву.

В 11.20 (9.20 мск) рейс "Аэрофлота" SU1977 вылетел из Нукуса в Москву.

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